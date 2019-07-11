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Ankara'da çok katlı binada yangın

Ankara Etimesgut'ta 160 dairenin bulunduğu 16 katlı binada çıkan yangın söndürüldü. Dış cephede etkili olan yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:36 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:37

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