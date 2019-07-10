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Türkiye

Edirne Enez'de dolu etkili oldu

Meteoroloji Marmara'nın batısı için uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağış başladı. Edirne'nin Enez ilçesinde dolu etkili oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:55

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