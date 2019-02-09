TRT Haber

9
Şubat 2019
Cumartesi
Dünya

Şili'deki sel felaketi hayatı felç etti

Şili'de meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi öldü. Birçok evin zarar gördüğü, yolların kapandığı ve köprülerin yıkıldığı sel felaketi nedeniyle bölgede kırmızı alarm verildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:20 - Son Güncelleme 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:20

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