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Türkiye
Şile'de 8 aydır karada oturan gemi nedeniyle deniz siyaha büründü
İstanbul Şile'de, 8 buçuk aydır karaya oturduğu yerden kaldırılmayan Natalia gemisinden sızan yakıt kirliliğe sebep oldu. Gemi önümüzdeki günlerde ihaleyle satışa çıkarılacak.
27 Ağustos 2019 Salı 17:27 -
Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 17:28
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