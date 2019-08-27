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Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruza" özel video dizisi

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta sona eren Büyük Taarruz'u anlatan video dizisini sosyal medya hesabından paylaştı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:53 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 11:55

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