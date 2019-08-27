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Türkiye

Hakkari'de terör operasyonu görüntüleri ortaya çıktı

Hakkari Şemdinli'de 24-25 Ağustos'ta 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 10:51 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 10:54

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