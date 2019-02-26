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Siirt kırsalında teröristlerin kullandığı 3 silah deposu bulundu

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depoya dönüştürülen ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

26 Şubat 2019 Salı 11:53 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 11:53

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