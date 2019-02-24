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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentin havadan çekilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
24 Şubat 2019 Pazar 11:19 -
Son Güncelleme 24 Şubat 2019 Pazar 11:20
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