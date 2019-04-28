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Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Adana'da lastiği patlayan kamyon seyir halindeyken alev aldı. O anları arkasında ilerleyen bir otomobilin sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.
28 Nisan 2019 Pazar 15:49 -
Son Güncelleme 28 Nisan 2019 Pazar 15:49
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