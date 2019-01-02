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Selden kurtulmaya çalışırken yılana sarıldılar
Yoğun yağışın etkili olduğu Avustralya’da selden korunmaya çalışan kurbağaların bir pitonun üzerine çıkması böyle görüntülendi.
01 Ocak 2019 Salı 23:47 -
Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 23:47
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