TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Selden kurtulmaya çalışırken yılana sarıldılar

Yoğun yağışın etkili olduğu Avustralya’da selden korunmaya çalışan kurbağaların bir pitonun üzerine çıkması böyle görüntülendi.

01 Ocak 2019 Salı 23:47 - Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 23:47

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