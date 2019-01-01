TRT Haber

1
Ocak 2019
Salı
Dünya

Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında köprü çöktü: 13 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Gorki Parkı'ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü. Olayda en az 13 kişi yaralandı.

01 Ocak 2019 Salı 13:42 - Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 13:42

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