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Dünya

Sel suları ile şehre gelen timsah köpeğe saldırdı

Hindistan’da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü. Timsahın sokakta bulunan köpeğe saldırma anları sosyal medyada çok sayıda izlendi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:37 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 11:38

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