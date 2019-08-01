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Dünya

İngiltere'de baraj alarmı

İngiltere’nin kuzeybatısında bir baraj duvarının çökme ihtimali polisi harekete geçirdi. 6 bin 500 nüfuslu kasaba sel tehlikesine karşı tahliye ediliyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:57 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:27

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