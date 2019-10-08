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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kültür Sanat

Seksenler dizisi yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor

Seksenler'in yeni bölümleri, TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonun ilk bölümü cuma günü yayınlanacak.

08 Ekim 2019 Salı 19:19 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 19:24

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