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Kültür Sanat

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali sona erdi.

06 Ekim 2019 Pazar 21:28 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 21:29

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