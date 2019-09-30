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30.09.2019 - 22:05
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Adalet arayışımı sürdüreceğim
30.09.2019 - 21:51
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık
30.09.2019 - 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını kutladı
30.09.2019 - 19:30
MGK Bildirisinde 'Güvenli Bölge' vurgusu
30.09.2019 - 18:48
CHP'nin kurultay takvimi belli oldu
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CSO yeni sezon açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser sezonu açılışına katıldı.
01 Ekim 2019 Salı 00:54 -
Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 00:56
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