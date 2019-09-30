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Kültür Sanat

CSO yeni sezon açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser sezonu açılışına katıldı.

01 Ekim 2019 Salı 00:54 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 00:56

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