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Savunma Sanayii Başkanlığından yeni teknoloji: İnsansız kara aracı
Türk savunma sanayii bünyesinde, 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi.
06 Aralık 2019 Cuma 11:53 -
Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:54
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