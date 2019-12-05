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Türkiye

TARSİM ile çiftçinin mahsulü güvence altına alınıyor

Doğal afetlerin ne zaman vuracağı belli olmuyor. Bu nedenle de üretici büyük zarar görüyor. Tarım Sigortaları (TARSİM) ise çiftçileri tüm risklerden koruyor.

05 Aralık 2019 Perşembe 19:05 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 19:06

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