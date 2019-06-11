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Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
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'Sarsılmaz Kardeşlik 2019' tatbikatı başarı ile gerçekleştirildi

Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri'nin ortak tatbikatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikatın yapıldığı Nahçıvan'da, Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

11 Haziran 2019 Salı 21:22 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 21:22

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