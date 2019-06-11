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Girne'de Türkiye ve KKTC birliklerinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Türkiye ve KKTC askeri birlikleri, Girne'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı'na katıldı. Kara safhası tamamlanan tatbikat, denizde devam edecek.

11 Haziran 2019 Salı 17:19 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 17:19

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