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Türkiye

Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı

Sarıyer Garipçe Yolu’nda süratli bir şekilde ilerleyen motosikletli sürücüler bir birine çarptı, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:19

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