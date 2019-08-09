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Türkiye

"Ben de annenim" diyerek teselli etti

Sivas'ta askeri yemin töreni sonrası bir asker gözyaşlarına boğuldu. Annesinin vefat ettiği öğrenilen Mehmetçiğe sarılan bir kadın "Ben de senin annenim diyerek teselli etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:13 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 15:22

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