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Türkiye

Kayseri'de kurban pazarlığında müşterisinin elini kırdı

Kayseri'de besici Orhan Kaya, pazarlığa tutuştuğu müşterisinin elini kırdı. Olay karşısında çok üzülen Kaya, müşterisiyle yaptığı görüşmede fiyatta indirim yapıp gönül almayı bildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:00 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:04

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