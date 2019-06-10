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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Şanlıurfa'da evin bahçesine yıldırım düştü: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:11 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 01:07

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