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Türkiye

Anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı

Ankara'da, etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan anne ve kızı, kapıyı kırarak açan polis ekipleri boğulmaktan son anda kurtardı.

09 Haziran 2019 Pazar 23:16 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 23:16

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