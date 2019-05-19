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Şanlıurfa'da bir haftada aynı yerde ikinci heyelan

Şanlıurfa'da 6 gün önce heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolunda ikinci kez heyelan oldu. Yola düşen kaya parçaları paniğe neden oldu.

19 Mayıs 2019 Pazar 22:58 - Son Güncelleme 19 Mayıs 2019 Pazar 22:58

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