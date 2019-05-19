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İlk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında

19 Mayıs 1919'da ilk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında bugün de devam ederken, tarihi yolculuktaki ilk durak Samsun, Milli Mücadele'deki rolünü yaşatıyor.

19 Mayıs 2019 Pazar 07:24 - Son Güncelleme 19 Mayıs 2019 Pazar 07:24

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