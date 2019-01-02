TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü

Zonguldak'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerine, boynundan çıkardığı şalı örttü.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:23 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:23

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