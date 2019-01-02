TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Mehmetçikle girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 23:39 - Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 23:39

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