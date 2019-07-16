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Türkiye

Sahte içki can almaya devam ediyor

Adana ve Mersin'de 2 kişi daha metil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerle sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:49 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 15:50

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