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Türkiye

Son 10 yılda 66 bin hektar ormanlık alan yok oldu

Türkiye'nin yaklaşık yüzde 27'si ormanlarla kaplı, bunların yüzde 60'ı ise riskli bölgelerde bulunuyor. Son 10 yılda 66 bin hektar ormanlık alan çıkan yangınlarda yok oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 12:04 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 12:07

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