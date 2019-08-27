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Türkiye

S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Rusya'dan alınan S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin yeni parçaları Türkiye'ye geldi. Sistemin kritik parçaları büyük bir hassasiyetle özel hazırlanan hangarlara çekildi.

27 Ağustos 2019 Salı 20:09 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 20:10

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