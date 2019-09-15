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Türkiye

S-400 sevkiyatının ikinci grubu tamamlandı

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı.

15 Eylül 2019 Pazar 20:46 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 20:47

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