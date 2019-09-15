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Türkiye

Rus Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus savaş uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında gösteri yaptı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:52 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 16:53

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