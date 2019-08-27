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Dünya

Rusya'nın insansı robotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na indi

Rusya'nın insansı robotu FEDOR (Nihai Deneysel Gösteri Nesne Araştırması) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla iniş yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:22 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 11:23

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