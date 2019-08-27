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Dünya

“Kanımda Almanlık var” diyen Trump’a Merkel usulü tepki

Basına açık görüşme esnasında “Kanımda Almanlık var” diyen ABD Başkanı Donald Trump'a Almanya Başbakanı Merkel'in tepkisi viral oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 11:19 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 11:20

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