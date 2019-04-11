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Rusya'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde, yangına müdahaleye giden itfaiye aracına bir kamyon çarptı. İtfaiye aracının devrildiği kazada yaralanan olmadığı açıklandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 16:42 - Son Güncelleme 11 Nisan 2019 Perşembe 16:42

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