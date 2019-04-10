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İlk kara delik fotoğrafı yayınladı

ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın, Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskopu) ile çektiği kara delik fotoğrafı yayınlandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:49 - Son Güncelleme 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:54

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