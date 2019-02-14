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Rusya’da kutup ayıları şehre indi

Rusya’nın Kuzey Kutbu’na yakın Novaya Zemlya Adaları'nda, çok sayıda kutup ayısı açlık nedeniyle şehir merkezine indi. Bölgede acil durum ilan edildi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 14:41 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 14:41

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