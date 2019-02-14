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Çin'de pandaların yuvasına düşen çocuk polisin yardım eline tutundu

Çin'de pandaların yaşam alanına düşen kız çocuğu, bir polisin son anda uzattığı eline tutunarak kurtuldu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:16 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:16

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