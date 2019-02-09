TRT Haber

9
Şubat 2019
Cumartesi
Dünya

Fransa'da bir uçak kar yığınına çarparak durabildi

Fransa’da bir kayak merkezinde bulunan havaalanına iniş yapan tek motorlu küçük uçak, kısmi olarak buz tutan pistte duramayınca, kar yığınına çarptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:32 - Son Güncelleme 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:35

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