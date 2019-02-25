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Yaşam

Rukiye Türeyen hayallerine kavuştu, annesine ev aldı

Sakarya'da yaşayan engelli yazar Rukiye Türeyen, bir ömür kendisine bakan annesine ev almak istiyordu. Rukiye'nin hayali gerçek oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:06 - Son Güncelleme 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:06

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