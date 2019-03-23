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Yaşam

RTÜK reyting simülasyon merkezi kurdu

Reyting oranı ölçümlerini denetlemekle görevli Radyo, Televizyon Üst Kurulu bu ölçümlerin nasıl yapıldığını gösteren bir merkez oluşturdu.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:32 - Son Güncelleme 23 Mart 2019 Cumartesi 17:32

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