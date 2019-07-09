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Kültür Sanat

Roma dönemine ait güneş saati Çorum Müzesi'nde

Milattan sonra üçüncü yüzyılda Roma dönemine ait olan güneş saati Çorum Müzesi'nde sergileniyor. Saat, mimari özelliğiyle de dikkat çekiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 13:35 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 13:37

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