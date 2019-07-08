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Kültür Sanat

Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde yeni mozaikler bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yeni mozaik alanlar bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21

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