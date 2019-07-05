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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kültür Sanat

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" İstanbul'da başladı

Türk sinemasını dünya pazarında daha tanınır hale getirmek için düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" İstanbul'da başladı. TRT'nin organize ettiği yarışmada, 12 proje finale kaldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:16 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 19:25

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