TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Bilim Teknoloji

"Robotik aile"nin akıllı robotlarına ilgi büyük

İzmirli bir baba ve iki oğlu, sanayide kullanılacak robotları tasarlayıp üretiyor. Robotik sistemler hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:02 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:02

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