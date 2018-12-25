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25
Aralık 2018
Salı
Bilim Teknoloji

Bakım Destek Sistemi'nin ilk saha kullanımına başlanacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen özgün artırılmış gerçeklik ürünü uluslararası alanda "üstün yenilikçi ürün" listesine girdi.

25.12.2018 - 11:03

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