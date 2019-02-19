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Türkiye

Rize'de su samuru görüldü

Rize'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuru görüntülendi.

19 Şubat 2019 Salı 14:56 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 14:56

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