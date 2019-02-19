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Eşsiz manzarasıyla sis altında İstanbul

İstanbul Boğazı ve şehrin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

19 Şubat 2019 Salı 11:44 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 12:03

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